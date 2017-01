Aas Mek. Verksted A/S har levert sitt nybygg nummer 195 til rederiet Bømlo Brønnbåtservice AS.

Dåpen av MS Øystrand vil finne sted på Stord lørdag.

Det er et flott skip mannskapet kan jobbe på. Og det er kanskje ikke slik du ser for deg en brønnbåt. Båten har 11 enmannslugarer med toalett og dusj, TV, musikkanlegg og sofagruppe.

Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, salong med panoramautsikt, kino, trimrom, samt sky lounge med jacuzzi og sittegruppe på toppen av styrhuset med 360 graders panoramautsikt.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiskehåndtering. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i henhold til strengeste krav.

Øystrand er nesten 80 meter lang og 16 meger bred. Båten har en lastekapasitet på 3600 m2 - tilsvarende 540 tonn levende laks.