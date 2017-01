Ivanka Trump: – Gi pappa en sjanse

Donald Trumps datter Ivanka ber det amerikanske folk gi hennes far en sjanse som president.

– Min far er utrolig samlende. Til hans kritikere vil jeg si: Gi ham tid. La ham bevise at du tar feil. Gi min far en sjanse, sier 35-åringen i et intervju med ABC News idet titusenvis av demonstranter forventes å marsjere over hele USA når Trump mottar tas i ed som USAs nye president.

Ivanka Trump flytter til Washington sammen med sin ektemannen Jared Kushner, som blir en av presidentens seniorrådgivere.

Presidentdatteren forteller også at hun har oppfordret sin far til å kutte ut noen av sine mer kontroversielle tweets, og demper spekulasjonene om at hun vil fungere som førstedame så lenge hennes stemor Melania forbli i New York til Barron, Trumps ti år gamle sønn, bli ferdig med skoleåret.

Her er programmet Slik blir innsettelsen av Donald Trump.

– Det er kun en førstedame og Melania vil bli en utrolig en. Jeg er stolt av henne. Hun er intelligent, varm, omsorgsfull og en bemerkelsesverdig person, sier Ivanka Trump.

På spørsmål om hun vil kalle sin far «president», svarer hun enkelt og greit.

– Han er alltid Pappa.