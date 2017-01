Måtte betale på omkøyringsveg

Sist torsdag vart Tresfjordbrua stengt i fleire timar etter at eit vogntog velta i rundkøyringa på Vestnes-sida. Dermed måtte bilistane anten vente, eller køyre gamlevegen rundt Tresfjorden. Dei slapp likevel ikkje unna bomavgifta, skriv Vestnesavisa.

Trailer-henger veltet Tresfjordbrua var stengt et par timer.

– Ulukker som stengjer brua er ikkje noko anna enn ulukker som stengjer andre vegstrekke. Einaste forskjellen her er at det er ei alternativ køyrerute. Men det er heilt valfritt om ein vil vente til brua opnar, eller køyre rundt, seier dagleg leiar i Eksportvegen AS, Torgeir Stene, til avisa.

Berre når brua må stenge på grunn av sterk vind eller vedlikehald, blir det gratis på omkøyringsvegen, seier han. Det er sett opp bommar på Skjegstad og i Skorgen for å hindre at gjennomgangstrafikken skal velge gamlevegen. Det er gratis å passere same bom fleire gongar og begge etter ein time mellom kvar passering, men bilen må vere utstyrt med autopass-brikke.