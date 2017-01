Koblet til brannkum – men vannet kom ikke

Brannvesenet kom til boligbrannen på Fræneidet med tre biler fra Fræna, og en slokkebil fra Bud, til sammen to slokkebiler, en tankvogn, og en kommandobil.

Da en av bilene skulle fylle opp igjen tanken fra en brannkum 2-300 meter fra huset, viste det seg at det bare var dråper å hente.

NÅ: Brann på Fræneidet Bolighus helt nedbrent. Hester evakuert fra stallen like ved.

Måtte fylle fra elva

Rbnetts utsendte på stedet, Oddbjørn Harnes, snakket med overbefal Arnfinn Fedje som kunne fortelle at dette skyldtes et utrolig sammentreff:

– Det var bare så vidt vannet siklet nede i kummen. Det viste seg at det hadde oppstått et ledningsbrudd i et boligfelt i Malmefjorden akkurat samtidig med boligbrannen. Det er jo ingen sammenheng mellom disse hendelsene, så det er et merkelig sammentreff, sier Harnes.

– Nå står tankbilen ved elva og fyller opp tanken, og kommer deretter opp igjen for mer etterslukking, sier Harnes.