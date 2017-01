Ingen skadd i husbrann på Fræneidet

Møre og Romsdal 110-sentral skrev torsdag kl. 11.19 på Twitter: «Fræna BV ute på brann i bolighus på Fræneidet. Ingen inne i huset. Hester evakueres fra nærliggende stall. BV på stedet.»

Litt før kl. 12 opplyser Rbnetts journalist på stedet at huset langt på veg er nedbrent.

– Nå er det bare etterslokking som foregår, sier Oddbjørn Harnes.

For seg sjøl

Bolighuset ligger for seg sjøl i utkanten av dyrkamarka, på østsida av vegen opp til Syltesetra. Fra en stall like ved huset er 4-5 hester evakuert på grunn av mye røyk.

Brannvesenet kom med tre biler fra Elnesvågen, og en fra Bud, til sammen to slokkebiler, ei tankvogn, og en kommandobil.

Før slokkingen kunne begynne, var Istad på stedet og koblet fra strømmen, som er fast prosedyre før enhver brannslokking.

Eksplosjonsfare

En liten garasje var sammenbygd med huset, og der sto en bil som en stund representerte eksplosjonsfare. Men dette skjedde ikke. Murveggene står igjen, men taket på garasjen brente også ned.

Tom brannkum

Da brannvesenet koplet slange til en brannkum 2-300 meter fra huset, viste det seg at det bare var dråper å hente.

Først trodde man at dette skyldtes et utrolig sammentreff – nemlig et ledningsbrudd i et boligfelt i Malmefjorden samtidig med brannen.

Men det ble snart klart at brannkummen ved det brennende bolighuset var knyttet til et privat vassverk – Sylteosen vassverk.

Det er foreløpig uklart hvorfor det ikke kom trykk i vannledningen.

– Nå står tankbilen ved elva nede ved fylkesvegen og fyller opp tanken, og kommer deretter opp igjen for mer etterslukking, sa Harnes rundt kl. 12.30.

Ingen melding om personskade

Kl. 11.40 fikk Rbnett opplyst fra 110-sentralen at det ikke er meldt om noen personskade.

– Vi har heller ikke fått noen info om hvor mange som bodde i huset, sier operatør Rian Morrison til Rbnett.

Beboer i kjelleren

Huset hadde en leilighet i kjelleretasjen, der det bodde ei kvinne. I samtale med Rbnett sier hun at hun hadde en hund, som heldigvis ikke var i leiligheten under brannen.

Jens Petter Husøy, varabrannsjef i Fræna, opplyser at også kjellerleiligheten har store røyk- og vannskader.

Husøy bekrefter for øvrig at hele huset er totalskadd, og at det verken var folk eller husdyr i boligen da det brant.