Høvding har overtatt Elmo og satser

Holdingselskapet Høvding AS har overtatt alle aksjer i Elmo AS. Elmo er et rent holdingselskap som eier Elmo Teknikk AS, med 67 ansatte. Hovedkontoret ligger i Årødalen i Molde. Selskapet har også virkhet i Eide og Averøy.

Høvding AS eies på 50/50-basis av Svein Joar Øiens familieselskap Nimbus AS og Bernt Vågsæters selskap Våg AS. I Nimbus har Svein Joar Øien 55 prosent og barna Alexander Øien, Roger Øien og Cecilie Øien 15 prosent hver.

Moldes første

Elmo AS ble etablert i 1968 som en fusjon av firmaene, J. Orten & Co., Wilh. Dahl & Co, Johs Wold og Kåre Stavik & Co. Nå har Høvding løst ut alle de andre aksjonærene.

J. Orten & Co var det aller første installasjonsfirmaet som ble etablert i Molde. Nå er det bare Orten-greina som fører Elmo videre. Svein Joar Øien er barnebarn av Jonas Orten, som etablerte J. Orten & Co.

Svein Joar Øien og Bernt Vågsæter eier en rekke selskap gjennom Høvding AS, deriblant eiendomsselskapet som sitter med eiendommen i Årødalen der Elmo holder til.

Store utfordringer

– Elmo Teknikk har vært igjennom en periode med store utfordringer og omstillinger, sier daglig leder Svein Joar Øien i Høvding AS i en kommentar til kjøpet.

– Selskapet har vært eksponert i offshorevirksomhet både på land og vann, og sett at store kunder har blitt borte – samtidig som konkurransen har hardnet kraftig til. Det er flere elektroentreprenører i området som sliter økonomisk. Men Elmo har et svært godt renommé og mange flinke folk, samtidig som firmaet er toneangivende i regionen, Jeg har derfor stor tro på selskapet, sier Svein Joar Øien.

Tilfører kapital

Han farmholder at Høvding er innstilt på å tilføre selskapet den kapital det vil trenge for å stå godt rustet framover. Høvding går inn med fem millioner kroner.

Daglig leder Torgeir Thorn i Elmo sier det har skjedd en vridning i konkurransebildet, ved at kundene i økende grad er opptatt av pris.

– Dette krever at leverandørene omstiller seg, sier Torgeir Thorn, som er svært tilfreds med at Høvding har kommet inn som ny eier.

– Dette sikrer at eierskapet fortsatt er på lokale hender. De positive signalene som er gitt om Høvdings ambisjoner og vilje til å satse, er helt vesentlige for selskapet, sier Torgeir Thorn.

Bemanningstilpasninger

Torgeir Thorn opplyser at det parallelt med eierskiftet finner sted en bemanningstilpasning i selskapet, samtidig som det gjøres enkelte organisatoriske forandringer for å sikre en effektiv drift.

– Elmos kjernekompetanse vil fortsatt være innenfor elektro og automasjon, samtidig som ventilasjonsfeltet vil bli snevret noe inn. Blikk legges ut i et eget selskap, og vil ikke være kjerneaktivitet for Elmo i framtida, sier Torgeir Thorn.

Han framholder at at Elmo gjennom alle år har vist at bedriften greier å tilpasse seg nye tider, nye produkter og nye krav.

– Elmo har gjennom mer enn 45 år vært en solid og anerkjent aktør innen sitt område, framholder Torgeir Thorn.