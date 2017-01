Trump tvitret feil Ivanka

New York: Ivanka Majic er Storbritannias ferske kjendis etter at Donald Trump feilsendte en tweet som skulle til sin egen datter med samme fornavn.

Majic, som bor i Brighton sør i England, har fått uventet oppmerksomhet fra flere av den påtroppende presidentens 20 millioner Twitter-følgere. Mandag kveld amerikansk tid retvitret Trump skryt som datteren Ivanka Trump fikk under en CNN-sending. Da Trump inkluderte brukeren @Ivanka i stedet for @IvankaTrump, endte meldingen i stedet opp på et annet kontinent.

«Dette kommer fra en mann med stort ansvar. Tør jeg foreslå mer varsomhet på Twitter og mer tid til å sette deg inn i klimautfordringene?» lød svaret fra Majic, som er delt mer enn 6.000 ganger tirsdag morgen.

Det er derimot ikke første gang den britiske kvinnen, som jobber for Labour, har havnet i «navnetrøbbel». Også den ungarske betongprodusenten Ivanka har forvekslet Twitter-brukerne, skriver BBC.