To pågrepet etter truende oppførsel

Onsdag rykket politiet ut til Ålesund videregående skole på Volsdalsberga etter melding om at et våpen hadde blitt fremvist innendørs.

– På bakgrunn av den informasjonen valgte vi å aksjonere mot skolen og klasserommet hvor vedkommende befant seg. Vi tok oss inn, og fikk tak i både person og våpen, sier operasjonsleder Magne Tjønnøy til Rbnett.

Politiet, som fikk meldingen klokken 10.15, pågrep også en annen person som skal ha oppført seg truende. De melder at ingen personer er skadet.

– Hvordan er situasjonen nå?

– Situasjonen er avklart i den forstand at vi har kontroll på person og våpen. Etterforskningen starter umiddelbart for å finne ut av hva dette var for en hendelse, sier Tjønnøy.

Litt over klokken 11.00 opplyser politiet at våpenet som ble beslaglagt er en våpenkopi (softgun).