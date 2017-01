Skal felle gamle trær i Molde

I samarbeid med Molde kommune har alle de gamle trærne som står langs riks- og fylkesvegene i Molde blitt kartlagt for sykdom.

I den forbindelse skal Statens vegvesen felle åtte av trærne langs europaveg 39 mellom Retiro og rundkjøringen vest for Roseby.

– Trærne som skal fjernes har fått påvist alvorlig sykdom og utgjør dermed en sikkerhetsrisiko for fotgjengere, syklister og de om lag 15.000 kjøretøyene som kjører Fannestrandvegen hver dag, opplyser de i en pressemelding.

Arbeidet starter torsdag denne uken, og vil pågå mellom klokken 20.00 og 03.00. Støyende arbeid avsluttes ved midnatt, og trafikken vil bli dirigert.

Skal kanskje plante nytt

Statens vegvesen og Molde kommune vil sammen se på mulighetene for å plante nytt til våren der de åtte trærne nå fjernes.

– Da må det vurderes både om det er nok jord til at trær kan ha gode vekstforhold, og at trafikksikkerheten blir ivaretatt.

Hindrer stygge overraskelser

I november i fjor skrev Romsdals Budstikke at tre arborister tok for seg tre trær i Bjørsetalleén. De foretok en kronereduksjon på det ene, og kronesikring på de to andre.

– Disse tiltakene hindrer folk i å få seg en stygg overraskelse, sa Daniel Armitage fra Sandal Parkdrift AS til avisa den gang.

Knut Larsen, rådgiver park Molde bydrift, fortalte at det primære målet med arbeidet er at det skal være trygt å ferdes under trærne langs veien.

– Det sekundære målet er å bevare mest mulig av de gamle trærne. Dessverre må flere fjernes på et eller annet tidspunkt, da de lever et hardt liv ved veiene.