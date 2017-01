Scandic hotels overtar Grand Hotel i Oslo

Grand Hotel blir i løpet av 2017 et signaturhotell i Scandics regi, heter det i en pressemelding fra Scandic Hotels.

I tillegg til Grand Hotel, vil Scandic ta over driften av Lillehammer Hotel, Meetingpoint Hafjell, Thon Hotel Fagernes og Thon Hotel Sørlandet.

– Grand har en helt spesiell plass i hjertet mitt, sier Christian Ringnes, administrerende direktør i Eiendomsspar.

– Hotellet krever mye kjærlighet, og det er av stor betydning hvordan det drives. Etter å ha sett hva Scandic har fått til med blant annet Haymarket i Stockholm, er jeg helt trygg på at Grand Hotel kommer til å forbli den institusjonen det er, sier Ringnes.

Overtakelsen av hotellene i Norge forutsetter godkjennelse fra norske konkurransemyndigheter. Det er planlagt at Scandic Hotels overtar driften i etapper i løpet av andre kvartal 2017.

Foruten hotellene i Norge overtar Scandic også Best Western Plus Hotel Prince Philip og The Hub Hotel i Stockholm, samt First Hotel Copenhagen i København.