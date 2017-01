Ridderost fra Tresfjord til Berlin

Førstkommende fredag åpner en av verdens største forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv i Berlin.

Mer enn 100.000 produkt fra hele verden deltar på Grüne Woche, som også i år venter rundt 400.000 besøkende.

Helnorsk ost

En av produktene som skal representere Norge på messen er Ridderost, som produseres på Tines anlegg i Tresfjoden.

– For oss og Ridderosten er det stort å få mulighet til å presentere denne flotte osten, med en helt spesiell og god smak. Dette er en helnorsk ost som er utviklet her i Romsdalen. Meieriet i Tresfjord er det eneste som produserer Ridderost, som kom på markedet i 1969. Den har blitt presentert på messen i Berlin tidligere, og har mottatt flere internasjonale priser, sier meierisjef Geir Andresen til Rbnett.

Åpnet nytt ysteri Tine satser på Ridderosten fra Tresfjord.

Viktig profileringsarena

Ridderost vil være på en av avdelingene på Den Norske Paviljongen, som har 30-årsjubileum i år.

Den Norske Paviljongen består av flere avdelinger, blant annet Ostehjørnet. Her finner man Norsk Gardsost og Tine, hvor sistnevnte deltar med et bredt utvalg av oster som blir presentert for et internasjonalt publikum.

I en pressemelding heter det at Grüne Woche, som foregår i perioden 20.-29. januar har blitt en viktig profileringsarena. Det er også en sentral møteplass for alle som arbeider i skjæringspunktet mellom mat, opplevelser og reiseliv.