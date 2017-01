Rapport: Norge bruker mindre på helse enn andre rike land

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har sett på hvordan Norge ligger an når det gjelder utgifter til helsetjenester totalt og til sykehusene alene.

Konklusjonen er at Norge bruker mer penger enn Sverige, omtrent like mye som Danmark og Nederland, men mindre enn Tyskland og Sveits.

– Forberedt på å bruke mer

– Rapporten viser at Norge ligger i nedre del av ressursbruken blant de rikeste landene i OECD. Skal vi holde utviklingen til de rikeste landene i OECD, må vi være forberedt på å bruke mer ressurser til helsetjenesten i årene fremover, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), som fikk rapporten overlevert på helseministermøtet i Paris onsdag.

I flere år har det blitt diskutert om Norge bruker like mye penger på helse som land vi bør sammenligne oss med. Bruk av ulike indikatorer og sammenligningsgrunnlag har gjort debatten vanskelig, og Høie ba derfor organisasjonen forfatte en rapport for å finne svaret.

Høy sykepleierdekning

Forfatterne av rapporten er tydelige på hva som kan være hovedårsaken til høye sykehuskostnader i Norge: Høy sykepleierdekning i sykehusene, skriver Dagens Medisin.

– Dette er tall vi må gå dypere inn i. Vi tar tilbakemeldingene fra ansatte som opplever en travel hverdag på alvor, og vil gi Folkehelseinstituttet oppdrag om å forske på tidsbruken til de ansatte i helsetjenesten, sier helseministeren til avisen.

– Må få konsekvenser

Legeforeningen mener funnene viser at Norge både kan og bør bruke mer penger på helse.

– På sykehusene våre ligger det mange tusen pasienter i korridorene, bygg og utstyr er nedslitt og utdatert – og ansatte føler at de har for dårlig tid til å gi pasientene den beste behandlingen. I tillegg vet vi at vi blir stadig flere eldre som trenger mer helsehjelp, sier president Marit Hermansen.

Hun forventer at rapportens funn får betydning når revidert statsbudsjett legges fram i mai.