Nordveggen og Lesja finner sammen

«Historisk kontrakt underskrevet på Lesja i dag» skriver partene i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Lesja kommune skrev onsdag under på avtale med Nordveggen AS om at Nordveggen skal utføre næringsarbeid i en 60 prosent stilling.

Avtalen gjelder for ett år, med opsjon på tre års forlengelse, ifølge partene.

Inspirert av andre

Lesja opplyser at de har sett andre kommuner som har valgt en slik modell, og valgte derfor før jul å legge ut næringsarbeidet i kommunen på anbud.

Det var svært viktig for Lesja at den som skulle levere tjenesten, skulle være på Lesja tre dager i uka.

– Mange som viste interesse for anbudet, kunne ikke innfri på dette punktet, skriver kommunen i pressemeldinga.

Bygge nettverk - støtte ildsjeler

Lesja ønsker en næringsutvikler som kan bygge nettverk, samle aktører og støtte ildsjeler.

– Dette er kjempespennende. Nordveggen har virkelig fanget opp vår styrke, våre utfordringer og vårt potensiale. Vi gleder oss veldig til Nordveggen kommer i gang, og har store forventninger til hva de kan oppnå, sier Mariann Skotte, ordfører i Lesja kommune.

Nordveggen møtte onsdag i formannskapet i Lesja. Der underskrev ordfører Skotte, rådmann Willy Sægrov og Solveig Brøste Sletta, daglig leder i Nordveggen AS, avtalen. Den trer i kraft 2. februar. I forkant fikk formannskapet en orientering om hvem Nordveggen er, hvordan de har tolket anbudet og hvilke potensial Nordveggen ser på Lesja,

– Det blir spennende å se hvilke synergieffekter dette kan skape for hele regionen på flere sektorer, sier Sægrov.

Nye utfordringer

Nordveggen har mye erfaring, men vil møte nye ufordringer gjennom jobben på Lesja.

– Det spennende med å gå inn i et nytt geografisk område, er at de har andre virkemidler, ny kultur og annen næringssammensetning enn hva vi har i Rauma. Nordveggen vil derfor legge vekt på god kontakt med dem som driver med næring i Lesja for å se på nye muligheter for utvikling. Vår rolle blir å motivere, følge opp dem som ønsker å skape ting, og ha virkemidler som gjør at de kan utvikle seg, sier Solveig Brøste Sletta i pressemeldinga.

Og:

– Det er viktig for Nordveggen å bygge på det som er gjort tidligere i Lesja. Første fase blir derfor å bli kjent med tidligere arbeid og tiltak, for å se hvordan vi kan ta dette videre og hvordan vi skal prioritere arbeidet.

Har utvidet sitt område

I 12 år har Nordveggen jobbet med næringsutvikling i Rauma. I juni 2016 fikk Nordveggen inn nye eiere, med kunnskapsmiljø fra Molde, Ålesund og Raufoss. De nye eierne og det nye styret er opptatt av at Nordveggen AS skal være et sterkt verktøy for næringsutvikling. Det gjelder spesielt i Rauma, men ønsket er også å bruke sin kompetanse utenfor Rauma

– Det er viktig å se om det kan være synergier ved å jobbe både i Lesja og i Rauma. I så fall vil vi utnytte dette. Nordveggens fokus vil fortsatt være i Rauma, men vi gleder oss stort til å ta fatt på arbeidet på Lesja, sier Brøste Sletta.