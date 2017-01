Laksetransport anmeldes for ulovlig fraktoppdrag

Tirsdag kveld og natt til onsdag gjennomførte Vegvesenet tungbilkontroll på Horgheim i Romsdalen fram til kl. 03. Etterpå tok kontrollørene en liten økt på Åndalsnes. Det var der de stanset en litauisk bil med laks i lasta kl. 03.15, ifølge en twitter-melding.

Kontrollen gjorde at Vegvesenet onsdag anmelder transportøren for ulovlig kabotasje. Kabotasje er når en utenlandsk transportør tar nye oppdrag mellom ulike steder i Norge.

Avdelingsingeniør Kjell Johansen var med på kontrollen, og vil gjerne oppklare en utbredt misforståelse:

- Mange tror kabotasje er ulovlig, men det er det ikke, når man følger reglene. En utenlandsk bil som kommer til Norge med last, har lov til å ta tre kabotasjeoppdrag inne i landet. Og dette må gjøres innen sju døgn etter av den utenlandske lasta ble losset.

4 oppdrag på 9 døgn

Lastebilen som ble stanset på Åndalsnes, skal ha tatt fire kabotasjeoppdrag i Norge etter lossing av egen last. I tillegg skal det være ni dager siden føreren losset den opprinnelige lasta, det vil si to dager for mye.

Johansen opplyser at verken fører eller oppdragsgiver er ansvarlige i slike saker.

– Det er transportøren som er ansvarlig, og som blir anmeldt.

Bilen må stå - føreren må vente

Lastebilen får ikke kjøre en meter lenger så lenge den har lakselasta om bord, opplyser Johansen. Transportøren må derfor sende en annen bil som får overta lasta. Det kan skje ved at lasta losses om, eller ved at semihengeren med laks hektes på annen trekkvogn.

I begge fall kan den første bilen da få kjøre ut av landet. Men - da må den enten kjøre tom, eller med last som skal leveres i utlandet.

Ufrivillig opphold

Den litauiske føreren får seg nå et ufrivillig opphold på Åndalsnes:

- Sjølv om det er transportøren som er ansvarlig, må i praksis sjåføren bli værende på Åndalsnes til saka er avgjort. Det skjer trolig i dag eller i morra, avhengig av politijuristen, sier Johansen.

Inntil 100.000 kr i bot

- Hva slags reaksjon er vanlig i slike tilfeller?

– Beløpene kan være et sted mellom 40.000 kr og 100.000 kr, som er den høyeste bota jeg har hørt om. Så det er store beløp. Reaksjonen kommer også an på om dette er første gang transportøren begår regelbruddet, eller om det har skjedd før. Det er politijuristen som avgjør reaksjonen, sier Johansen.

Få tilfeller

Johansen sier det er få tilfeller av ulovlig kabotasje som avdekkes.

– Slike saker er veldig vanskelige å avdekke. Men fra tid til annen tar vi noen. I Region Midt – trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal – vil jeg anslå én i uka. Men det går litt i bølger.

– Betyr det at utenlandske transportører i stor grad følger loven? Eller mistenker du store mørketall?

– Jeg velger å tro at de aller fleste holder seg til regleverket.