Lagmannsretten sier ja til sjukehusanken

Frostating lagmannsrett sier ja til å behandle anken fra Kristiansund kommune. Det ble klart i dag.

Dermed blir det ny «sjukehusrettssak» og ny gjennomgang av prosessen som ledet fram til beslutningen om å legge det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal til Hjelset.

Ny rettssak

I et brev sendt ut onsdag, skriver lagmannsretten følgende:

«Anken over Inntrøndelag tingretts dom ... vil ikke bli nektet fremmet».

Det er forberedende dommer Sissel Finstad og to andre dommere ved Frostating lagmannsrett som har vurdert anken fra Kristiansund.

Vurderte å nekte

Helse Midt-Norge ved regjeringsadvokat Erik Bratterud ba i høst lagmannsretten vurdere å avvise anken basert på tvistelovens paragraf 29-13. Her står det at «Anke over dom kan nektes fremmet når lagmannsretten finner der klart at anken ikke vil føre fram».

Lagmannsretten varslet Kristiansund kommune i begynnelsen av november om at de vurderte å nekte anken fremmet.

Kristiansund kommune sendte inn sine kommentarer til dette tre uker seinere. Deretter har lagmannsretten gjort sin vurdering av saka.

Behandles før sommerferien?

Nå har de altså besluttet å slippe ankesaken gjennom.

Den opprinnelige dommen fra Inntrøndelag tingrett ga Helse Midt-Norge medhold på alle punkt av betydning.

I brevet som ble sendt ut til Kristiansund kommune og til Helse Midt-Norge ved regjeringsadvokaten onsdag, skriver lagdommer Sissel Finstad at de ikke gir regjeringsadvokaten medhold i å bruke tvistelovens § 29-13 annet ledd for å stoppe anken.

Det er ennå ikke satt noen dato for ankesaken. I brevet fra lagmannsretten heter det at «prosessfullmektigene vil bli kontaktet av lagmannsretten for beramming av planmøte og ankeforhandling i saken».

Ny informasjon?

Det er foreløpig uvisst hva som er årsaka til at Frostating lagmannsrett har besluttet å slippe anken gjennom. Allmennheten har ikke hatt innsyn i selve anken.

Hensynet til å beskytte Kristiansund kommunes interesser veier tyngre enn allmennhetens behov for innsyn i anken, var beskjeden fra Kristiansund da Romsdals Budstikke ba om innsyn i september i fjor.

