Kortere ventelister etter sykehusstreiken

Sykehusene rapporterte i oktober i fjor at det kunne ta et halvt år å innhente etterslepet etter den nær fem uker lange streiken, skriver Dagens Medisin.

Men ifølge statssekretær Anne Grethe Erlandsen ser det ut til at sykehusene kommer i mål innen utgangen av februar.

– Vi forventer at alle kommer i mål innen fristen. Selv om noen ble rammet under streiken, er det samtidig viktig å si at den samlede kapasiteten ved norske sykehus er stor, sier Erlandsen til det medisinske fagbladet.

Enkelte sykehus har bedt om hjelp fra andre sykehus. Finnmarkssykehuset er et av sykehusene som ble hardt rammet av streiken og som har fått hjelp av Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Sykehusstreiken førte med seg 10.241 utsatte polikliniske konsultasjoner, 1.463 utsatte operasjoner og 496 fristbrudd.

Sykehusstreiken varte fra 7. september fram til 11. oktober i fjor, da arbeidsminister Anniken Hauglie (H) grep inn med tvungen lønnsnemnd og stanset den.