VW, Toyota og BMW på topp

Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) viser at Volkswagen vant en knepen seier i kampen om å selge flest nye biler i Romsdal. Det stoppet på 227, fire foran Toyota og 11 foran BMW. Det var de samme tre som toppet lista også året før, da var BMW helt i toppen.

Nybilsalget i Romsdal økte med 4,4 prosent fra 2015 til 2016. På Sunnmøre var økningen enda større, mens Nordmøre hadde nedgang.

I vårt distrikt var det likevel en liten nedgang i desember, men gode tall for de 11 første månedene gjorde at man kom ut i pluss.

Volvo-innspurt

I julemåneden var det Volvo som gjorde det desidert skarpest. 29 bilkjøpere i Romsdal fikk ny Volvo i desember, med XC60 som den suverent mest solgte bilmodellen. Denne bilen til godt over en halv million har virkelig slått an, nå har Volvo kommet med to nye modeller i den øvre prisklassen, XC 90 og V90, som begge har fått god omtale.

Både Volkswagen og Toyota økte salget fra året før. Golf er bestselgeren til VW, men i desember var det Tiguan som gikk best. For Toyota har hybridbilen RAV4 slått veldig godt an og er deres bestselger. BMW har elbilen i3 som sin bestselger.

I Norge ble det registrert 150 686 nye personbiler i fjor, en økning på 2,6 prosent. Noen få kjøper de virkelig dyre og eksklusive bilene, i Romsdal ble det registrert to nye Porsche og en Jaguar i fjor, i Norge var det fem som satset på ny Maserati.

Populært med hybrid

Hybridbilene er vinnerne, stimulert av omlegging av avgiftene. I desember var hver fente nybil en hybrid, 17 prosent var elbiler. Dieselandelen er nå nede i 35,5 prosent.

Varebilhopp

Avgiftspolitikken påvirker nybilsalget. Omlegging av avgiftene rammet varebilene hardt, mange fikk er pristillegg på flere titusen. I desember ble varebilsalget doblet i forhold til samme måned i fjor, bestselgerne Mercedes og Peugeot doblet begge sine salgstall på varebiler.