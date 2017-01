Romsdals Budstikke presiserer

Romsdals Budstikke skrev i papiravisen tirsdag at kommunikasjonssjef Kitty Eide i AS Norske Shell mente saka til Zola-prisvinner og oppsagt hovedverneombud på Nyhamna, frænamannen Runar Kjørsvik, ikke var en «varslersak».

Det riktige er at Eide ikke ønsket å ha en formening om dette, og svarte at for Shell er Kjørsviks sak to saker: et verneombud som sa ifra i kraft av rollen som hovedverneombud, i tillegg til en personalsak.