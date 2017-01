Røyka hasj, tok tabletter, drakk en halvliter sprit – deretter kjørte han bil

Det var i januar for ett år siden at Fræna-mannen i midten av 20-åra tok seg en kjøretur han ikke burde ha gjort.

Blandingsrus

Før turen røyka han hasj og drakk en halvliter med sprit. Tidligere hadde han også tatt Rivotril – dette er sterke tabletter som ikke bør kombineres med bilkjøring.

Utpå kvelden fikk han låne seg en bil – et kjøretøy han ikke hadde gyldig førerkort for.

Han og kjæresten satte seg i bilen, men det tok ikke så lang tid før de havnet i grøfta.

Slapp skader

Det var snø og glatte veger på stedet. Ingen av dem ble fysisk skadet, men bilen fikk seg en bulk.

Blodprøve tatt to timer seinere viste at han da hadde 1,28 i promille. De fant også THC etter bruken av hasj, samt klonazepam, som har sammenheng med inntak av Rivotril.

Innrømmet alt

Under rettssaken i Romsdal tingrett i begynnelsen av januar, innrømmet han de faktiske forholdene. Han sa også at han hadde slitt med rusmisbruk i flere år, men var nå på veg inn i et rusforebyggende tiltak.

Mannen er straffedømt tre ganger tidligere, og også bøtelagt.

Romsdal tingrett konkluderte med å gi ham 24 dagers ubetinget fengsel samt en sperrefrist for erverv av førerkort på to år. Fordi mannen ikke har inntekter slapp han å betale saksomkostninger.