Nesten ingen bøtelagt i Oslo

Dieselforbudet på kommunale veier i Oslo har tråd i kraft. Ved noen målestasjoner regnes helserisikoen tirsdag formiddag som moderat. Frp ber om at forbudet avblåses med det samme.

Vegtrafikksentralen meldte om en liten nedgang i trafikken på veiene i Oslo i morgentimene. Det er uvisst hvor mye som skyldes dieselforbundet. At det har snødd litt i natt, kan også være en grunn til at det er litt færre på veien, mener Vegvesenet, ifølge NRK.

Moderat farenivå

Ifølge Luftkvalitet.info ble det ved 10.30-tiden målt moderat helserisiko ved stasjonene på Alnabru og Hjortnes. Ved de andre av de tolv målestasjonene lå nivået på lav helserisiko.

Det er 1.500 kroner i gebyr for å bryte dieselforbudet, og blant annet ved Frognerparken var det kontroll.

– Vi kommer til å vise skjønn, og det kommer til å bli gitt informasjon ved kontrollene i dag. Man vil ha mulighet til å gi gebyr, men det vil også være fokus på å gi informasjon. Det er jo den første kontrollen vi har på første dagen av det helt nye forbudet, sier Monika T. Olsen, presseansvarlig i by- og miljøetaten, til NTB.

Ifølge Aftenposten har tre førere fått gebyr så langt, alle i varebil.

Frp: – Avblås forbudet

Frps samferdselspolitiske talsmann mener det er på tide å avblåse dieselforbudet.

– Byrådet beskrev muligheten for dieselforbud som et akuttiltak. Når det i dag viser seg at problemet ikke er akutt, må et tiltak som rammer så mange så hardt, avblåses, sier Tommy Skjervold, som også er bystyremedlem for Frp i Oslo.

– Oslo Frp er tydelige på at god luftkvalitet er viktig å prioritere, men partiet er mot et ensidig restriktivt tiltak slik som dieselforbudet. På toppen av de negative sidene ved tiltaket som skaper mye støy og uro, er utgangspunktet svært vanskelig å beregne, det viser dagens situasjon tydelig, fortsetter han.

Unntak

Forbudet mot dieselkjøretøy trådte i kraft tirsdag morgen og gjelder det kommunale veinettet. Det blir likevel en del dieselkjøring i hovedstaden. Tross forbud for kjøretøy som går på diesel, er unntakene mange, og forbudet omfatter ikke de statlige veiene.

Siden forbudet ble kjent søndag, har forskere, bilbransjen og politikere stilt spørsmål ved den reelle effekten, og dette skal overvåkes nøye de neste dagene.

– Uten dokumentert effekt ender dieselforbud som et MDG-stunt, skriver Romerikes Blad i sin lederartikkel tirsdag.