Isbjørner tok seg inn i Longyearbyen

– Vi håpet at de ville fortsette ut av Longyearbyen og langs sjøen, men de har vært innom Longyearbyen i løpet av natten. Vi pleier ikke å være plaget med isbjørn her, så at vi får tre inn på en gang, er uvanlig, sier sysselmann Kjerstin Askholt til NTB.

I 5.30-tiden ble fotspor fra de tre bjørnene observert ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Deretter ble de observert ved Kuhaugen og det oppdemte vannet Isdammen like ved Longyearbyen.

– Dermed har de gått ut av byen igjen, sier Askholt.

Følges av mannskaper

– Vi ønsker i størst mulig grad å ha oversikt og kontroll over bjørnene. Nå følges de av mannskaper fra Sysselmannen på snøscooter som driver dem inn i Todalen. Det er ganske dårlig vær og det kan være skredfare innover, men heldigvis er bjørnene ute av byen igjen, sier Askholt.

Mandag kveld hadde isbjørnene igjen beveget seg forbi bebyggelsen. Sysselmannens aksjon for å få bjørnene på trygg avstand ble dermed avsluttet, før dyrene igjen tok seg helt inn i Longyearbyen i løpet av tirsdagsnatten.

Ber om aktsomhet

Askholt ber folk om å være forsiktige når de ferdes ute, men sier de aller fleste er forsiktige.

– Jeg har ikke full oversikt over hytteeierne, men de pleier å være forsiktige og er vant til å bo på et sted med isbjørnfare, sier Askholt.

– Folk tar det veldig rolig her. De fleste er opptatt av dyrevelferden og at vi ikke skal jage dem for hardt. Jeg har ikke hørt at noen er bekymret eller skremt – folk ser ut til å ta det med ro og følger heldigvis rådene om å være aktsomme. Så vi får håpe dette løser seg, sier Askholt.