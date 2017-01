Slipper fengsel for mislykket katteavliving

En mann i slutten av 20-årene fra Romsdal forsøkte i desember 2015 å avlive en katt med hagle fra 10-15 meters hold.

I tiltalen fra statsadvokaten i april i fjor heter det at avlivningen lyktes ikke, da katten var i bevegelse bort fra mannen. Katten ble truffet av til sammen 13 haglkuler, som påførte store smerter.

Anket dommen

Romsdal tingrett behandlet saken og avsa dom 17. juni. Mannen ble dømt til 30 dagers fengsel for to brudd på dyrevelferdsloven paragraf 37. Han måtte også betale et erstatningskrav på 2.256 kroner til Kattens Vern Molde, samt 1.500 kroner i saksomkostninger.

Mannen anket dommen 1. juli. Lagmannsretten besluttet 7. september å henvise anken over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet til ankeforhandling.

Straffes for brudd på dyrevelferdsloven

Ankeforhandling ble holdt 11. januar i Trondheim tinghus. Her møtte mannen og forklarte seg.

Aktor la ned påstand om at anken burde forkastes, mens tiltaltes forsvarer ba om frifinnelse.

Lagmannsretten konkluderte med at tiltalte skal straffes for to brudd på dyrevelferdsloven paragraf 37. Påtalemyndigheten har frafalt anførselen om at overtredelsen av dyrevelferdsloven er grov, jf. dyrevelferdsloven paragraf 37 andre ledd, noe lagmannsretten er enig i.

Tidligere ustraffet, erfaren jeger

Etter flertallets syn i lagmannsretten er det flere forhold som gjør at en ubetinget fengselsstraff fremstår som en for streng straff. Lagmannsretten har derfor gjort fengselsstraffen om til betinget fengsel med en prøvetid på to år. Det vil si at mannen slipper å sone i fengsel hvis han ikke begår nye lovbrudd i prøvetiden.

I dommen legges det vekt på at mannen faktisk fulgte etter katten for å se om den døde. Han må sies å ha handlet i «god tro» i den forstand at han etter sin observasjon antok at den var død, ifølge lagmannsretten.

Mannen er tidligere ustraffet, og det legges til grunn at han er en alminnelig erfaren jeger. Han har etter lagmannsrettens syn håndtert situasjonen uheldig. Mannen har også erkjent de faktiske forhold, og bidratt til sakens oppklaring. Av den grunn kvier lagmannsrettens flertall seg for å anvende en ubetinget fengselsstraff.

Bedre resultat

«Tiltalte har oppnådd et bedre resultat ved lagmannsrettens behandling av saken enn ved tingrettens dom, og sakskostnader for lagmannsretten blir følgelig ikke å dømme. Tingrettens sakskostnadsavgjørelse blir stående», heter det i dommen, som ikke er enstemmig.