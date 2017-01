Rykket ut til bilbrann i Legrovika

Molde brannvesen rykket mandag morgen ut til en bilbrann i Legrovika i Molde.

– Vi kom akkurat til stedet, og har startet slukkingen. Det er ingen personer i bilen, og heller ikke fare for at brannen sprer seg, sier Nils Bjertnes ved 110-sentralen til Rbnett like før klokken 09.00.

Ti minutt senere melder brannvesenet at brannen er slukket, og at ingen kom til skade.

Personbilen som brant befinner seg like ved rundkjøringen på europaveg 39 bak Molde lufthavn. Trafikken dirigeres nå manuelt forbi stedet i påvente av bilberging.