Og glattere skal det bli

Mandag ettermiddag smalt en personbil og en renovasjonsbil i hverandre ved Ranvik-hjørnet øst i Molde sentrum, uten at noen personer skal ha blitt skadd.

Nå advarer meteorologene mot enda glattere veger når været fra mandag slår om fra snø og kulde til regn og null-grader eller varmere, ifølge yr.no. Varselet gjelder store deler av landet, inkludert Romsdal og fylket for øvrig.

Underkjølt regn

NTB melder at det fra tirsdag er fare for svært glatte veier på grunn av underkjølt regn.

I OBS-varselet for Vestlandet og Trøndelag: Tirsdag utrygt for vanskelig kjøreforhold på grunn av fare for underkjølt regn og omslag til mildvær.

OBS-varselet fra Meteorologisk institutt gjelder i områder helt fra Agder i sør til Ofoten i nord, deriblant hele Vestlandet og Trøndelag.