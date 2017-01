Krasjet i garasje med nesten to i promille

En mann i 50-åra måtte nylig møte i Romsdal tingrett tiltalt for å ha kjørt bil med promille.

Husker ikke

Det var i november at han var på besøk hos noen venner. Der ble det konsumert både øl og brennevin. I retten sa han at han ikke vet hvor mye som ble drukket, men at det nok må ha vært en del, for han husker ikke noe av kjøreturen i etterkant.

Selve bilturen, i Molde sentrum, var bare på 500 meter. Han kjørte nemlig inn i en garasje og mannen ble påført flere bruddskader.

Sendt til sjukehus

Han ble kjørt til sjukehus for behandling, og her tok de også blodprøve av ham. Prøvene viste i etterkant at han hadde nærmere to i promille.

«I tillegg til den høye promillen, må det i skjerpende retning legges vekt på at kjøringen førte til en utforkjøring der siktede ble påført personskade og havnet på sykehus», heter det i dommen.

«Det skal i formildende retning legges vekt på at siktede har erkjent straffeskyld og samtykket til forenklet rettergang», skriver retten videre.

Fengsel og bot

Etter dette ble dommen satt til fengsel i 27 dager, samt ei bot på 75.000 kroner. Mannen mister også førerretten for motorvogn i to år.

Mannen er ikke tidligere straffedømt.