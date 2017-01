Influensa også på Kirkebakken

Kommuneoverlege Cato Innerdal sa før helga at fire var døde i influensautbrudd ved Bergmo omsorgssenter, fra 7. desember til 10. januar. Han advarte folk med mulig smitte mot å besøke institusjonene.

Slår influensaalarm etter fire dødsfall Omsorgsenter i Molde rammet av influensautbrudd - frykter flere døde.

Mandag later det til at utbruddene ved omsorgssentrene i Molde er under kontroll.

– Jeg var i kontakt med Bergmo i dag (mandag). Der har det ikke vært flere alvorlige hendelser. Og de som var sjuke, er på bedringens veg, sier Innerdal.

Kirkebakken

Også Kirkebakken omsorgssenter har hatt et utbrudd.

– Der har fem av beboerne hatt influensa, men utbruddet regnes nå som over. Og de opplevde ingen alvorlige utfall.

Så langt Innerdal vet, har det ikke vært utbrudd ved andre av kommunenes omsorgssentre.

Nest høgest i landet

Møre og Romsdal hadde nest høgest forekomst av influensaliknende sjukdom i forrige ukes rapport fra Folkehelseinstituttet.