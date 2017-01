Det ble kanskje for mye av det gode for en mann i 20-åra natt til søndag. Rundt klokka to måtte i hvert fall politiet rykke ut, etter at mannen, som var godt beruset, forsøkte å stoppe trafikken i Molde sentrum.

Da politiet kom hadde han ikke lyst å fortelle hvem han var.

Mannen, som er fra Sunnmøre, er nå anmeldt for å ha oppgitt falsk personalia.