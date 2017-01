Reaksjoner etter kamp-avlysning

Søndagens håndballkamp mellom MHK Elite og Fredrikstad ble avlyst, etter at SAS-flyet Fredrikstadspillerne kom med ikke klarte å lande i Molde. Det har vært kraftig snøfall og dårlig sikt, og flere andre fly har hatt trøbbel med å lande på Molde lufthavn Årø søndag. Rbnett skrev tidligere at det var usikkert om kampen ville bli spilt om på et senere tidspunkt, eller om MHK blir tildelt poengene. – Regelverket er at man skal møte til kamp, og sikre seg mot eventuelle forsinkelser. Så det blir nok en diskusjon rundt det. Så langt har ikke vi snakket om det i alle fall, sa Per Gjerde, styreleder i MHK Elite. Det har skapt reaksjoner i Fredrikstad.

- Kan ikke ta over flyet og fly selv

FBK-trener Christer Karlsson er lei seg for at kampen ikke kunne bli spilt, men understreker at de gjorde alt de kunne for å komme seg til Molde. - Jeg har lest i avisen der (Rbnett journ.anm.) at vi valgte å dra tilbake, hva mener de at vi skulle ha gjort? Piloten turte ikke å lande og valgte å snu flyet, det er ikke sånn at jeg kan ta over og fly selv, eller at vi kan ha helikopter klart om det skulle skje noe slikt, sa Karlsson til Fredrikstad Blad. Treneren hadde også sjekket senere flyavganger, men det neste flyet til Molde gikk klokken 22. Men da måtte kampen ha blitt spilt halv ett på natta. Flyet til Fredrikstadspillerne returnerte også til Oslo 21.05, noe som hadde betydd at de hadde blitt fast i Molde, ifølge avisa.

Sender inn rapport

Den svenske treneren liker utspillet om at Molde kan vinne på walkover svært dårlig. - Det vil være i god sportsånd å spille kampen, og det er klart at den skal omberammes. Man kan ikke gardere seg mot været, sier han til Fredrikstad Blad. Han forteller også at de kan dokumentere at de gjorde alt for å prøve å komme seg til Molde. FBK vil sende inn en rapport til forbundet på mandag.