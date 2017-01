MDG tror nordmenn vil bla opp for bedre varer

– Det kan være varer av god kvalitet blir dyrere. Målet er jo at totalsummen blir lavere og at folk i stedet for å kjøpe varer som fort blir ødelagte og må kastes, kan kjøpe kvalitetsprodukter som varer lengre. Det er bedre for forbrukerne og for miljøet, sier Ingrid Liland, leder av Miljøpartiet De Grønnes (MDG) programkomité.

– De aller fleste ønsker å ta miljøvennlige valg, mener hun.

Vil fremme gjenbruk

Mandag legger hun fram siste utkast til partiprogram, som skal behandles på partiets landsmøte i mai. Partiet ønsker å få ned det materielle forbruket i Norge, og fremme gjenbruk og delingsøkonomi.

Blant forslagene er å «stille strengere minstekrav til levetid for at varer skal kunne markedsføres i Norge» og styrke reklamasjonsretten.

Partiet vil også fjerne merverdiavgiften på reparasjon og gjenbruk, gjøre det lettere for både folk og bedrifter å gi bort brukbare ting og gi økonomiske insentiver til ordninger for å dele på ting, leie og låne ut.

Dessuten skal flaskepanten økes til fem kroner og partiet vil innføre panteordninger for mobiltelefoner, fritidsbåter og andre produkter.

Grønne forbrukere

Mer og bedre miljømerking skal hjelpe forbrukerne til å velge de beste varene.

– Med god informasjon og merking skal folk kunne være sikre på at de kjøper et miljøvennlig produkt, sier hun, og avviser at partiet vil redusere valgmulighetene.

Hun mener programkomiteens forslag vil styrke forbrukermakten, men påpeker at det også foreslås politikk som skal gjøre hele produksjonskjeden mer miljøvennlig og etisk forsvarlig.

– Vi foreslår en skatte- og avgiftspolitikk som kommer til å gjøre det lønnsomt for bedrifter å være miljøvennlige, sier Liland.

Hun medgir likevel at det er en stor jobb å legge om en verdensøkonomi og handelskjede som baserer seg på stort forbruk og varer som produseres langt utenfor Norges grenser.

– Det er en stor omstilling å gå over til kretsløpsøkonomi. Vi må satse på bedre design og bruke restråstoffer mer effektivt, sier hun.

Mindre kjøtt

Andre tiltak i utkastet er å redusere kjøttforbruket og begrense reklamen for kjøtt. Ordningen som finansierer Opplysningskontoret for egg og kjøtt, som driver nettsiden Matprat, skal avvikles. Kontoret betales i dag av matprodusentene selv, gjennom omsetningsavgiften.

Mindre kjøtt er bra både for miljøet og helsa, slår partiet fast. Flere kommuner har i dag innført kjøttfri dag i kantiner, men dette er ikke et hovedtiltak i programutkastet, ifølge Liland. Men det inneholder tiltak for at det offentlige skal gå foran og redusere kjøttforbruket sitt, ifølge utvalgslederen.