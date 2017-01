Hardfør delikatesse

I forrige uke var han ute i åkeren og hentet en ny forsyning. Litt snø og kulde gjør ingen ting, med det klimaet vi har på kysten nå kan man høste helt fram til våren, forteller Ole Bjørn Solberg. Han bor i Trondheim og utdanner seg for tida til gartner på Mære landbruksskole. Han er interessert i alt som vokser og gror, og tar ofte turen fra Trondheim til Hustad.

Fikk ideen på radio

– Jeg er et A-menneske som vokste opp til Landbrukshalvtimen i radio. Der hørte jeg et innslag fra Grimstad om jordskokk, interessen var tent. Jeg bestilte knoller derfra. De siste 5–6 åra har jeg fortsatt å dyrke jordskokk.

Kan brukes til mye

Han beskriver smaken som nøttaktig, og sier at jordskokken kan brukes til mye.

– Du kan bruke den i suppe, til purre eller du kan bake den. Den skal behandles omtrent som nypotet. Personlig synes jeg den er best bakt som tilbehør til fisk. Da smelter den på tunga, sier Odd Bjørn Solberg.

Ikke så vanlig

Jordskokk er å få kjøpt i en del butikker, men den er langt fra like vanlig som potet. Både potet og jordskokk kommer opprinnelig fra Amerika, men poteten gir mye større avling. Det var viktig for utviklingen i en tid det var knapt om mat og penger. Nå er det mer in å prøve andre ting, mener Ole Bjørn.

Forespørsler

Sjøl tilbyr han jordskokk til restauranter, det har også kommet forespørsler fra Hurtigruten. I Molde har han Amalie og Molde Fjordstuer som kunder, men selger til alle som vil ha, også private.

– Det er bare å slå på tråden, legger han til.

Kristisk til dagens politikk

Odd Bjørn Solberg er tilhenger av et landbruk som spiller på lag med naturen, og synes dagens landbrukspolitikk går i feil retning. Klimaendringene har også konsekvenser på godt og vondt. På plussida blir det bedre vekstforhold lengre nordover, den negative konsekvenser er global oppvarming.

På festvalmenyen i Molde

Seinere i måneden blir slike tema tatt opp når det arrangeres klimafestivaler rundt om i Norge fra 18. til 28. januar. Her i fylket er Molde den eneste byen som har klimafestival. På denne står sjølsagt jordskokk på menyen.