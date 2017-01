Fursetfjellet var delvis stengt nær Hjelset

Statens vegvesen meldte søndag morgen klokka 07.50 at Europaveg 39 over Fursetfjellet var delvis stengt på grunn av et tre som hadde veltet.

Det var kun ett av kjørefeltene som var stengt. Dette var cirka én kilometer fra Hjelset.

«Entreprenør er på veg for å rydde det av vegen», meldte vegvesenet.

Rett før klokka 11 opplyser vegtrafikksentralen at treet er fjernet og at det dermed nå er fri ferdsel igjen.