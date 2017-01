Statens vegvesen melder søndag morgen at Europaveg 39 over Fursetfjellet er delvis stengt på grunn av et tre som har veltet.

Det er kun ett av kjørefeltene som er stengt. Stedet ligger cirka én kilometer fra Hjelset.

«Entreprenør er på veg for å rydde det av vegen», melder vegvesenet klokka 07.50. De ber også bilister om å vise hensyn.