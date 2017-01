Kompetanse for fremtidens Møre og Romsdal

Her i Møre og Romsdal har vi sterke tradisjoner for innovasjon og entreprenørskap, og erfaringsbasert kunnskap ligger i stor grad bak den formidable verdiskapingen som over tiår har funnet sted i vår region. Den kompetansen må ivaretas. Men de siste årene er det identifisert et stadig sterkere behov for forskningsbasert kunnskap, spesielt på grunn av den rivende teknologiske utviklingen. Bedriftene i vår region har vist stor evne og vilje til å tilegne seg ny kunnskap, og til å utnytte forskning til å utvikle bedriftene videre i en tid med stadig nye omstillingsbehov. En kombinasjon av erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap kan derfor møte omstillingsbehovet ved å legge til rette for en økt innovasjonstakt.

Betydningen av utdanning og kompetanse er økende. Stadig flere unge tar høyere utdanning, og andelen voksne som har utdanning etter videregående skole eskalerer. I trangere økonomiske tider, blir det tydelig at arbeidsmarkedet belønner høyt utdanningsnivå og høy kompetanse. Tall fra OECD 2015 viser at sysselsettingen er bedre for de med høyere utdanning; i Norge var 89% av de mellom 25-64 år med høyere utdanning i arbeid, mens bare 61 % av de med utdanning på lavere nivå enn videregående skole var i arbeid.

For fremtidens arbeids- og næringsliv i Møre og Romsdal blir det viktig å ha sterke utdannings- og forskningsinstitusjoner, som utdanner høyt kvalifisert arbeidskraft til alle arbeidsområder. Utdanningen som universiteter, høgskoler, fagskoler og videregående skoler gir, må derfor være komplementær og tilpasset ulike fagområder, og/eller henge sammen over ulike nivåer. Regjeringens nye fagskolemelding er en god start for å plassere fagskoleutdanningen inn på en god og tydelig måte i forhold til videregående skole og høyere utdanning. Å gi et løft til fagskolesektoren når det gjelder kvalitet, fagmiljø, studentvelferd, finansiering og styring vil være viktig, ikke minst i forhold til status og attraktivitet i disse utdanningene.

Men kvalitet i utdanning må starte fra første trinn, for kvaliteten på ferdigutdannede ingeniører og helsearbeidere avhenger også av grunnlaget disse har fått gjennom grunnutdanningen.

I Stortingsmelding 28: «Fag-Fordypning-Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet», viser regjeringen at de har høye ambisjoner for Norge som kunnskapsnasjon. Kunnskap og kompetanse er en nødvendig forutsetning for å finne løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Med den nye kunnskaps- og kompetansemeldingen foreslår regjeringen derfor å fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg vil den gi skolens brede dannelsesoppdrag en tydeligere plass i skolehverdagen. Da meldingen ble behandlet av Stortinget, ble det vedtatt å «sikre at det er lærernes ansvar og faglige skjønn som skal avgjøre hvilke metoder og virkemidler som skal tas i bruk i undervisningen». Det er viktig, for det er lærere og skoleledelse som står nærmest i forhold til å vurdere hva som virker når elever og studenter skal presenteres for ny kunnskap. Samtidig forplikter det oss som jobber innen utdanning, at vi tar på alvor at vi må oppdatere vår kunnskap kontinuerlig. Ny faktakunnskap og ny pedagogisk kunnskap.

Målet med «Lærerløftet» var faglig sterke lærere, en attraktiv lærerutdanning av høy kvalitet, læring og flere karriereveier for lærere. Tusenvis av lærere har benyttet seg av muligheten til å øke sin kompetanse gjennom videreutdanning. Og nye mastergrader innen lærerutdanning startes opp over hele landet, for å legge til rette for at morgendagens lærere blir enda sterkere faglig sett.

Dette betyr ikke at alle dagens lærere med «gammel lærerutdanning» ikke presterer godt nok. Tvert imot viser den internasjonale undersøkelsen TIMSS (Trends in Mathematics and Science study) fra 2015 at mye gjøres riktig i norsk skole. Norske elever på 5.trinn oppnår svært gode resultater i matematikk, og skårer høyest sammenlignet med jevnaldrende i Norden, og blant de beste i Europa. Det må likevel ikke brukes som en sovepute, eller en støtte til stagnasjon av utvikling.

Å sette arbeidstakere bedre i stand til å gjøre jobben sin gjennom påfylling av kompetanse, må aldri oppfattes som en trussel mot det eksisterende, eller en underkjennelse av den jobben som har vært gjort av gjeldende arbeidsstokk gjennom år. Derimot må vi innse at vi lever i et samfunn i rivende utvikling, hvor det er helt avgjørende at vi holder følge, eller aller helst er i forkant, for ikke å bli akterutseilt. Vi vet ennå ikke hvilken type jobber som blir sentrale i fremtiden, så det viktigste vi kan lære elever og studenter, er å tilegne seg ny kunnskap.

Under regjeringen Solberg har det vært en formidabel satsing på skole og utdanning. Til tross for det, kan det likevel være store forskjeller mellom skoletilbudene i ulike kommuner, og ekstra satsing på kvalitet er ofte tett koblet til økonomiske forutsetninger. Da blir det nærmest tilfeldig om en ungdomsskole har ekstratilbud til sine elever om å lære mer realfag enn minimumsnivået. Noen kommuner har søkt om å bli realfagskommuner, og fått innvilget midler til økt satsing på realfag, mens enkelte videregående skoler har tatt initiativ til å invitere inn elever fra ungdomsskoler til å delta i ekstra matematikkundervisning etc. Positive tiltak, men til syvende og sist må det inn i skolenes ordinære drift for å bygge kvalitet over år.

Det burde ikke avhenge av hvilken kommune man bor i, eller hvilke tidsavgrensede satsingsmidler man får tildelt, om man kan gi elever og studenter det aller beste skoletilbudet. Nasjonale tiltak for en bedre utdanningssektor er iverksatt eller planlagt. Det vi i Møre og Romsdal kan gjøre, er å velge skole, utdanning og kompetanseheving som samlende fokus i fylket vårt, og se skole- og utdanningstilbud helhetlig på tvers av kommuner. Om vi samlet sett kan finne ut hva utdanningsområdet i Møre og Romsdal har behov for, kan vi sammen løfte utdanning, og spille inn til nasjonale myndigheter hva som trengs for at nettopp vår region skal ha et best mulig utdanningstilbud for livslang læring. For det er dagens elever og studenter som er morgendagens arbeidskraft, og bare gjennom å gi dem et best mulig tilbud, kan vi legge til rette for fortsatt høy verdiskaping i Møre og Romsdal.

Marianne Synnes

Stortingskandidat Møre og Romsdal Høyre / Dr. Scient, NTNU i Ålesund