Slik blir det nye lensmannkartet

Politidirektoratet valgte å følge politimester Ingar Bøens innstilling om nye lensmannskontor - med ett unntak: Smøla beholder sitt lensmannskontor.

For romsdalsregionen blir dette kontorene:

Indre Nordmøre lensmannsdistrikt

Sunndal, Nesset og Tingvoll - med tjenestested Sunndal og Tingvoll

Kristiansund politistasjonsdistrikt

Kristiansund, Averøy og Gjemnes - tjenestested Kristiansund

Molde politistasjonsdistrikt

Molde, Midsund og Aukra - tjenestested Molde

Eide og Fræna lensmannsdistrikt

Eide og Fræna - tjenestested Fræna

Vestnes og Rauma lensmannsdistrikt

Vestnes og Rauma - tjenestested begge steder

Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt

Ørskog, Haram, Sandøy, Skodje, Stordal og Norddal - tjenestested Haram

Dette betyr at Politidirektoratet støttetpolitimesteren forslag om å plasserer Nesset inn sammen med Sunndal og Tingvoll - med tjenestesteder i de to sistnevnte kommunene. Nesset skal i den nye kommunereformen bli en del av Molde kommune.

Både Molde kommune, Nesset kommune og ROR har påpekt dette overfor politimesteren.

Politimesteren pekte på at Nesset i dag er avhengig av Sunndal for å få tilfredsstillende vakt- og beredskapsordninger. Han åpner for at dette kan vurderes på nytt etter at Nesset har blitt en del av Molde og når man skal evaluere nærpolitireformen.

Nå har kommunene en klagefrist til 1. mars. Det er Justisdepartementet som er klageinstans, og alle klager skal være behandlet innen 1. april.