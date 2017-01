Slår influensaalarm etter fire dødsfall

Ni beboere på et av Moldes omsorgsenter er smittet av influensavirus, og ytterligere fire har influensaliknende sjukdom.

- Det er grunn til å tro at også disse er smittet av samme virus, sier kommuneoverlege Cato Innerdal i en pressemelding. Meldingen er sendt ut i samråd med rådmannen i kommunen.

Fire døde

- Det har så langt vært fire dødsfall ved institusjonen som settes i sammenheng med influensasjukdom. Utbruddet er ikke over, og nye tilfeller og dødsfall kan ikke utelukkes. Utbruddet er varslet til Folkehelseinstituttet (FHI).

Det er påvist influensavirus A hos de smittede.

- Dette viruset er kjent for å medføre forholdsvis større andel av eldre som blir alvorlig syke og at økt dødelighet kan forventes. Vaksinering vil generelt redusere antall tilfeller av influensasykdom og død. En vaksinert person vil ikke alltid unngå infeksjon, men vil kunne få et mildere forløp av sykdommen. Det er gjennomført vaksinering ved institusjonen. Beregninger fra Skandinavia denne sesongen tilsa at årets vaksine gav omkring 50 prosent beskyttelse hos de eldre. Nyere svenske tall tilsier imidlertid at effekten ligger omkring 30 % hos eldre personer, sier Innerdal.

Begrenset til ett senter

Det er ikke tilsvarende smitteutbrudd ved andre omsorgssentre i kommunen.

- Dette betyr trolig at beboerne i disse institusjonene ikke har blitt eksponert for smitte. Godt smittevern vil være en avgjørende forutsetning for å redusere risiko for smitte inn i omsorgssentrene. I smittevernsammenheng er det svært viktig at også besøkende er bevisste på ikke å besøke beboere ved omsorgssentrene dersom man selv har symptomer på influensasykdom, sier Innerdal.

Tall fra FHI tilsier at smittetoppen er nådd på landsbasis. Likevel viser ukerapport FHI [1] at Møre og Romsdal var det fylket med høyest forekomst av influensaliknende sykdom i uke 1. Dette betyr at smittetrykket i befolkningen er høyt.

- Det er derfor en betydelig risiko for at besøkende eller ansatte kan bringe smitte inn i institusjonene. Dersom dette skjer vil det trolig komme flere tilfeller av influensasykdom, og alvorlige utfall kan ikke utelukkes, sier kommuneoverlegen.

Følges tett

Situasjonen følges opp tett av kommunen, kommuneoverlegen og de enkelte omsorgssentrene. Det er iverksatt intensivert smittevern. Enkeltrutiner ved det aktuelle omsorgssenteret er også endret for å redusere risiko for smitte mellom avdelinger. Det er iverksatt tiltak for å sikre at besøkende i våre omsorgssentre blir informert om viktigheten av å være symptomfri ved besøk i institusjonen.