Ordførere vil ha E39 Halsafjorden inn på NTP

I et åpent brev til Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skriver 14 ordførere i fylket om hvorfor E39 Halsafjorden burde inn i Nasjonal transportplan for 2018-29. De er av den klare oppfatning at kryssing av Halsafjorden må innarbeides i NTP som teknologipilot for større fjordkryssinger. Teknologipiloter vil kunne bety betydelige innsparinger i kostnader, tid og risiko gjennom enklere løsninger og mer erfaring.

- Kan være byggeklart i 2021/22

- Kryssningen av Halsafjorden er i utviklingsstrategien for en ferjefri og utbedret E39, anbefalt med byggestart i 2024. Noe av årsaken til dette ligger nok i den betydning av en mindre teknologipilot vil ha for å redusere kostnader og risik for de større kryssningene, men også at kryssningen er så godt som "gryteklar."

- Det er allerede vedtatt kommunedelplaner på begge sider av fjorden uten større konflikter, og et relativt enkelt reguleringsrbeid kan settes i gang når som helst. Kommunedelplanene er allerede tilpasset Statens vegvesens behov for en viss fleksibilitet i landfallsområdene på begge sider av fjorden, skrives det i brevet.

Ordførerne mener en fast kryssning av Halsafjorden kan være byggeklar allerede i 2021/22, dersom det viser seg å være ønskelig å gjennomføre flere prosjekter i løpet av de første ti årene av tyveårsperioden i NTP.