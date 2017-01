Bertel O. Steen kjøper Inpower

Bertel O. Steen Teknikk AS (Bostek) tar over Molde-firmaet Inpower AS. Dette for å styrke kompetansen på energibesparende og hybride fremdriftsløsninger for skip, heter det i en pressemelding.

Det grønne skiftet

Inpower AS designer og produserer miljøvennlige framdriftssystem for skip.

Satser magnetisk Inpower-gjennombrudd med motorer basert på permanent magnetteknologi.

«Oppkjøpet skal sikre Bostek som en ledende aktør innenfor hybrid og elektrisk fremdrift til sjøs. Oppkjøpet av Inpower utvider Bosteks kompetanse for leveranse av null- og lavutslipp fremdriftsløsninger til skip», heter det i pressemeldingen.

– Det grønne skiftet krever nye løsninger, sier administrerende direktør i Bostek, Ove Johan Solem.

– Inpowers kompetanse og patenterte produkter komplementerer Bostek på en svært god måte. Oppkjøpet er en viktig brikke i Bosteks hybridsatsning, sier han.

Stor aktør

Mens Inpower har omsatt for mellom 8 og 17 millioner kroner de siste årene, og hatt betydelige underskudd, er Bostek en stor aktør lokalisert i Bergen med 50 ansatte og omsetningstall på godt over 200 millioner kroner. De har også jevnt over levert gode resultat på over 20 millioner i året.

Gründere fikk gjennombrudd Inpower leverte sitt første komplette framdriftsmaskineri til FSV Groups «Multi Green» i Molde.

– Bosteks inntreden blir en industrialisering av de utviklede løsningene og en god plattform for vekst og utvikling. Fram til nå har vi fått utviklet og verifisert teknologien. Nå har vi en industriell eier som tar oss videre, sier Geir Larsen, daglig leder i Inpower.