- Vil ikke ha noen Rema-boikott

Næringsminister Monica Mæland (H) vurderer å endre konkurranseloven, men vil ikke ta initiativ til forbrukerboikott av Rema 1000.

– Mitt poeng har vært at vi har for liten konkurranse i dette markedet, og at vi ønsker tiltak for å øke konkurransen, sier næringsministeren til NTB etter et møte med matvaregiganten torsdag.

I møtet gjorde Mæland det klart at politikerne ikke skal blande seg inn i forhandlingene mellom kjedene og deres leverandører.

– Vi mener ikke noe om avtaler som Rema eller andre aktører skal inngå eller selge, men jeg har også påpekt at vi forbrukere har makt til å bestemme hvor og hva vi skal handle, sier hun.

Ingen boikott

Kategoridirektør Lars Kristian Lindberg og kommunikasjonsdirektør Mette Fossum møtte Mæland i Næringsdepartementet torsdag. Bakgrunnen var at næringsministeren tidligere i uka anbefalte folk å bytte butikk dersom de er misfornøyde med Rema 1000s nye varetilbud.

På spørsmål om hun kan forstå at Rema 1000 har oppfattet at hun har tatt til orde for boikott, svarer Mæland som følger:

– Rema har sagt at vi ble oppfattet slik, og jeg ønsker å være tydelig på at vi ikke ønsker å boikotte, eller mene noe om hvor man skal handle.

Rema 1000 er fornøyd med møtet og statsrådens uttalelser.

– Vi har fått oppklart at næringsministeren ikke ønsker å boikotte Rema 1000, sier Fossum.

– Feil informasjon

Rema 1000 mener Mæland og flere medier har gått ut med feilaktig informasjon, om at butikkjeden skulle slutte med Lerum-produkter og Mack-øl.

Fossum sier at hun i møtet opplevde at Mæland nå har forstått situasjonen og at statsråden korrigerer sine uttalelser.

– Vi begrenser volumet noe, men det gjør vi for å få plass til andre og lokale leverandører, sier kommunikasjonsdirektøren, som tar selvkritikk på at Rema 1000 selv kunne ha kommunisert dette bedre.

– Jeg tror de fleste av oss oppfattet at enkelte produkter ikke lenger skulle finnes i Remas hyller, sier Mæland på spørsmål om hun har korrigert faktafeil slik Rema hevder.

Regjeringen har tatt initiativ til en vurdering av endring i konkurranseloven, som skal bli lagt fram i neste uke.