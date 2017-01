To menn sendt til fyllearresten

Klokka 00.05 natt til torsdag ble en mann i slutten av 20-årene plukket opp av politiet utenfor et hotell i sentrum. Han var beruset og hadde også en mindre mengde narkotika på seg, melder politiet.

Han blir følgelig anmeldt på grunn av narkotikaen, men måtte også overnatte i arresten på grunn av beruselsen, opplyser operasjonsleder.

Knappe to timer seinere, rett før klokka to, hentet politiet en mann i midten av 20-årene på et utested. Han nektet å forlate stedet og ble satt i arresten for ordensforstyrrelse i beruset tilstand. Han vil også bli anmeldt for ordensforstyrrelse, opplyser politiet.