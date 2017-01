Torsdag ettermiddag avholdt UP fartskontroll i 50-sonen på fylkesveg 64 på Kårvåg på Averøy.

Her fikk 22 bilister forenklet forelegg - én for mobilbruk og 21 for fart.

En fører ble anmeldt og fikk beslaglagt førerkortet etter å ha kjørt 80 kilometer i timen. En annen fikk førerkortet beslaglagt grunnet for mange prikker.