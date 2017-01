Het debatt om havnebygget

I august startet arbeidet med å bygge Moldes nye havnekontor, etter at avtalen ble signert i fjor sommer.

Det tre etasjer høye bygget skal etter planen stå ferdig i juni, og begynner allerede å ta form. Det er ikke alle like begeistret over.

Klart for byggestart Havnebygget på Storkaia skal være ferdig neste sommer.

«En skam for byen»

Mandag ble det lagt ut et bilde av bygget, slik det ser ut i dag, på Facebook-gruppen «Du vet du er fra Molde når...».

Vedkommende som postet bildet la ved teksten: «Enda et trist syn i bybildet. Snart er det kun utsikt fra torget... og langs kaia».

Et stort flertall av de som kommenterer er enig, og flere stiller spørsmål ved hvem som egentlig har bestemt dette.

«Trist for byen!!! Og flaut!», skriver en av medlemmene.

«Helt tragisk! Burde vært straffbart!», skriver en annen.

Noen mener at bygget er «en skam for byen», og at «det er så ille som det går an». Flere skriver også at «vi bygger igjen sjøutsikten».

Det var i 2014 at plan- og utviklingsvalget i Molde vedtok å gi havneselskapet dispensasjon fra plan- og bygningsloven når det gjelder formål og byggehøyder i reguleringsplanen for området.

Siden den gang har det vært flere innlegg om det nye havnebygget på gruppen - som alle har skapt stor debatt.

Ja til omstridt bygg i sentrum Molde og Romsdal Havn IKS får reise sitt planlagte tilbygg i Hamnegata 8, som vil ta noe utsikt fra Alexandraparken.

– Har vært svært imøtekommende

Festivalsjef Hans-Olav Solli sier til Romsdals Budstikke at bygget i utgangspunktet var en utfordring med tanke på Moldejazz sin bruk av Alexandraparken.

– Når det er sagt, har Havnevesenet vært svært imøtekommende overfor festivalens behov. Vi har også fått bedre tilrettelagt infrastruktur i tilknytning til nybygget. Vi må gjøre noen endringer når det gjelder innplassering av telt i år, men kan love en Alexandrapark med like god stemning som før og enda bedre fasiliteter, sier han.

– Alexandraparken blir bedre Nestleder i Moldejazz mener det blir mer tilrettelagt og bedre enn før.

Åpning på 30 meter

Det har ikke lyktes Romsdals Budstikke å komme i kontakt med havnedirektør Olav Akselvoll i Molde og Romsdal Havn torsdag.

I forbindelse med byggestart i august uttalte han følgende til avisa:

– Noen av argumentene har vært at bygget vil ta mye av utsikten fra blant annet Alexandraparken og Storgata. Det nye tilbygget plasseres på nøyaktig samme grunnflate som det gamle bygget, men er to etasjer høgere. Dette påvirker sjølsagt noe av utsikten fra parken, men det vil fortsatt være en åpning på 30 meter, som tidligere.