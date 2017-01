En av byens eldste bedrifter er solgt

En av Norges eldste Ford-forhandlere, Haukebø & Rødseth AS i Molde, er solgt. Det er Auto 8-8 Sildnes og Halaas AS som er kjøper. Prisen for handelen er konfidensiell.

Blir fylkesdekkende

– Vi har lenge hatt lyst til å ha Haukebø & Rødseth under vårt eierskap, sier Terje Sildnes i Auto 8-8 Sildnes og Halaas.

– Molde er det naturlige neste skrittet for oss, sier han.

Fra før av er de tungt representert i Kristiansund, Eide og Ålesund. Ford-forhandlerne i Ørsta og på Åndalsnes er også knyttet opp mot konsernet.

– Dette er et strategisk viktig oppkjøp som vil styrke Fords representasjon, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge AS, Per Gunnar Berg.

Blir stor i Norge

I 2017 vil Auto 8-8 Sildnes og Halaas-konsernet omsette for nærmere 600 millioner kroner. De blir dermed en av de største bilforhandlergrupperingene i Norge.

Selskapet Auto 8-8 Sildnes og Halaas har basis i T. Sildnes Bil på Eide – Terje Sildnes er største aksjonær.

– Konsernet er en sterk og lønnsom aktør som vil sikre fortsatt vekst og gode arbeidsplasser også her på Fuglset, sier daglig leder og sentral eier i Haukebø & Rødseth, Ole Bjørn Rødseth.

Blant Moldes eldste

Haukebø & Rødseth AS har vært i familien Rødseths eie i nesten hundre år. Til sommeren fyller selskapet 99.

– Det er klart det er litt vemodig Ole Bjørn Rødseth om å selge familiebedriften rett før den fyller 100 år.

– Haukebø & Rødseth er et solid selskap som er et av Moldes eldste. Å skulle være den som avslutter familien Rødseth sin epoke i bilbransjen er selvfølgelig vemodig, men jeg er overbevist om at dette er en riktig beslutning for selskapet, kundene og de ansatte, sier Ole Bjørn Rødseth, som har vært daglig leder i Haukebø & Rødseth siden de åpnet på Fuglset 2. juni 1984, på samme dag selskapet feiret 62 år som Ford-forhandler.

Fortsetter i samme lokaler

– Vi er glade og ydmyke over å få lov til å videreføre og videreutvikle dette tradisjonsrike selskapet med mange dyktige medarbeidere og godt renommé, sier Terje Sildnes.

Det er Molde Auto AS, eid av Rødseth-familien, som eier bygget på Fuglset hvor Haukebø & Rødseth AS holder hus. Der blir de også værende.

– Det er inngått en langsiktig leieavtale for anlegget i Molde, og vi skal fortsette å drive Ford-representasjonen derfra. Haukebø & Rødseth er en Ford-forhandler med lang historie, dyp forankring i det lokale miljøet og dedikerte Ford-medarbeidere som vi gleder oss til å jobbe tett sammen med, sier Sildnes.