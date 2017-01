Alvorlige anklager mot stortingspresidenten

I et brev NTB har fått tilgang til, anklages presidentskapet for å ha gitt seg selv myndighet til å sette til side taushetsplikten som gjelder for EOS-utvalget, som fører kontroll med de hemmelige tjenestene.

– Det er en enstemmig komité som har sendt brevet til presidentskapet, i forbindelse med behandlingen av evalueringen av EOS-utvalget. Jeg regner nå med at presidentskapet svarer på spørsmålene vi har stilt, sier Martin Kolberg (Ap), lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen, til NTB.

Det var Dagens Næringsliv som omtalte saken først.

Thommessen viser til at det var presidentskapets ansvar å nedsette utvalget og gi mandatet, og også legge de formelle rammene for utvalgets arbeid. Dette ble gjort etter grundige vurderinger.

– Presidentskapet mener det ikke er grunnlag for den kritikken komiteen kommer med nå og vil gjøre rede for dette i sitt svar til komiteen, sier han.

Uenige om taushetsplikt

Bakgrunnen for saken er at et utvalg, ledet av Bjørn Solbakken, i 2014 fikk i oppgave å evaluere Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten (EOS-utvalget).

Det førte til en strid mellom EOS-utvalget og presidentskapet om lovforståelsen når det gjaldt granskernes tilgang på taushetsbelagt informasjon som EOS-utvalgets medlemmer sitter på. Presidentskapet sendte brev til EOS-utvalget der den fritok dem fra taushetsplikten slik at de kunne svare på evalueringsutvalgets spørsmål. Men EOS-utvalget mente det kunne skade deres troverdighet at denne bestemmelsen ikke var forankret hos de folkevalgte.

– Det er en så alvorlig bekymring at vi må høre nærmere hvorfor disse bekymringene ikke ble videreformidlet til Stortinget, sier komitémedlem Michael Tetzschner (H).

Han presiserer at komiteen tar opp saken fordi den er fagkomité med ansvar for EOS-utvalget, og ikke som kontrollkomité.

Komiteen påpeker imidlertid i brevet at presidentskapet ikke har myndighet til å avgjøre spørsmål om lovfortolkning.

– La beslag på saken

EOS-utvalget forsøkte å melde fra til kontrollkomiteen om striden, men meldingen ble ikke oversendt komiteen. Den ble liggende i sju uker, før den ble «referert sammen med andre saker» i februar 2015.

– Presidentskapet kan ikke på denne måten, uten et uttrykkelig stortingsvedtak om å dispensere fra eget reglement, legge beslag på en sak innkommet til Stortinget, heter det i brevet.

Her ber komiteen om å få tilgang til all korrespondanse om saken og kommentarer fra stortingspresidenten.

Stortinget fikk til slutt til behandling et forslag fra presidentskapet om en lovhjemmel som ga EOS-utvalget lov til å dele taushetsbelagt informasjon med utvalget som skulle granske dem, men uten at striden som lå bak, kom fram.

Ifølge brevet skal presidentskapet dessuten ha forsøkt å gjøre om på mandatet til Solbakken-utvalget. Stortinget hadde nemlig vedtatt at utvalget også skulle drøfte hvordan man kan sikre norsk demokratisk kontroll med fremmede staters overvåking av norske borgere. Dette punktet ble «bortfortolket» i presidentskapets brev til evalueringsutvalget, ifølge kontrollkomiteen.