«Hjertebarna i Senegal» blir organisasjon

Det var i desember at Hanne Olsen fra Molde startet det som ble en svært vellykket innsamlingsaksjon for et barnehjem i Senegal.

På en drøy uke kom det inn over 300.000 kroner. På lille julaften overrasket hun og familien barnehjemmet med mat, medisiner og julepakker.

– Det var en helt utrolig opplevelse. En sånn virkelig god følelse å se at dette vil gjøre dagene deres enklere, sa Olsen til Romsdals Budstikke den gang.

Har samlet inn 100.000 til barneheimsbarn Da Hanne Olsen besøkte barnehjemmet i Mbour, ble hun møtt av en virkelighet som hun seint kommer til å glemme.

Delte ut gaver for flere hundre tusen Hanne Olsens vitnesbyrd fra Senegal rørte mange: Til nå har det kommet inn over 320.000 kroner i donasjoner til barneheimen.

Valgte styre

Nå vil moldenseren starte en organisasjon. Torsdag inviterte hun til stiftelsesmøte på Fole Godt.

– Jeg har fått mange henvendelser etter at alt dette startet, og det er veldig mange som vil være med videre. Jeg skal derfor starte en organisasjon, som selvfølgelig skal hete «Hjertebarna i Senegal». Det blir mest ryddig når det kommer til det økonomiske, sier Olsen.

– Det var ikke slik jeg trodde denne kronerullingen kom til å ende da jeg skrev statusen 12. desember i fjor. Jeg er så glad for all den positive oppmerksomheten dette har fått fra alle kanter, legger hun til.

Styret består av hun selv, Berit Hvattum, Cathrine Emilie Valgermo, Heidi Remøy Berild, Linn Strand, Unni Nerland, Ålsaug Hovda og Malin Andersen.

– Vi var i DNB og fikk god hjelp i går. Vi vil komme med tre forskjellige medlemsmuligheter: Vanlig medlem, støttemedlem og fadderordning. Hva kontigenten blir bestemmer vi på det første styremøtet i februar, sier Olsen.

– Skal gå direkte til barna

Hun påpeker at organisasjonen skal være en direkte link mellom de som ønsker å gi penger og barnehjemmet i byen .

– Dette er helt frivillig arbeid, så absolutt ingenting skal gå til oss. Her skal alle pengene gå direkte til barna og det barnehjemmet virkelig trenger hjelp til, sier Olsen.