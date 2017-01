Romsdalsaksen har 100.000 i aksjekapital

Det er Tidens Krav som skriver dette. Romsdalsaksen AS hadde fått inn 100.000 kroner i aksjekapital da fristen utløp 8. januar. Det er halvparten av målet.

- Hittil er det nærmere 100 personer som har varslet at de ønsker å bli aksjonærer. De har tegnet seg for én til fem aksjer til 1.000 kroner aksjen, sier Frode Gjelstenli i Romsdalsaksen AS til avisen.

Selv om målet ikke ble nådd, forteller Gjelstenli at det ikke er nødvendig å få inn 200.000 kroner, men at det heller var ønsket beløp. Han er tilfreds med aksjekapital på halvparten. Spesielt med tanke på den private støtten som kan komme.

– Men tilbakemeldingen fra mange bedrifter som vi har vært i kontakt med, er at de vegrer seg for å være de første som står fram som synlige støttespillere. Det samme gjelder dessverre mange politikere også, forteller Gjelstenli.

Selv om han er fornøyd med beløpet, skulle Gjelstenli ønsket å sett at det var flere som ønsket å bli aksjonærer i Romsdalsaksen AS. Det vil derfor bli satt en ny frist senere for å åpne for flere investorer.