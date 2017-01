Primaflor skal legge ned

– Sjølsagt litt vemodig, men dette kommer ikke som noen stor overraskelse. Etter at vi mistet distribusjonen til Rema, gikk omsetningen kraftig ned. Allerede da forsto jeg at det kunne bety slutten, forteller Kjell Haaseth.

Vi møter han og Ronny Pedersen i lokalene i Molde. Tredjemann Ola Flemmen er ute på distribusjonsoppdrag. Til sammen har de rundt 55 års ansiennitet i bedriften.

Over til Ålesund

Primaflor AS sendte ut pressemelding der de kunngjør beslutningen om å flytte sin virksomhet i Molde til avdelingen i Ålesund.

– Hva er bakgrunnen for nedleggelsen?

– Markedet endrer seg, det blir stadig tøffere og prisene presses. I en slik situasjon har selskapet behov for å samle sine krefter i Møre og Romsdal, forteller Magne Strand, avdelingsleder både for Molde og Ålesund.

– Hvor kjapt skjer nedleggelsen i Molde?

– Distribusjon og lageret i Molde vil inntil videre bli opprettholdt, men avvikles gradvis fram mot 1. juli 2017.

– Har de ansatte i Molde muligheten til å flytte med til Ålesund?

– Vi er i en kartleggingsfase, der dette blir vurdert. De har sine rettigheter.

– Betyr det at de får tilbud om å fortsette i Primaflor?

– Som sagt, vi er i en kartleggingsfase der også dette er et tema. Vi har i dag seks ansatte i Ålesund, det kan være behov for flere, sier Strand.

– Hva med lokalene der Primaflor holder til i Molde?

– De blir lagt ut for salg, sier Strand. Dette er lokaler på rundt 300 kvm i Saturnvegen, der Gartnerhallen en gang holdt til.

Sterk fagkompetanse

– Salgsarbeidet vil gradvis bli overtatt av Ålesund. Den sterke fagkompetansen i blomsterdekoratørfaget og gartnerfaget vi har blant de ansatte skal komme alle kunder i hele Møre og Romsdal til gode, forsikrer Strand.

Vil ikke flytte

– Vi har fått tilbud med muligheter for jobb i andre avdelinger i konsernet. Men det tror jeg er lite aktuelt, enten det er flytting til andre steder i landet eller pendling til Ålesund, sier Haseth. Pedersen nikker samtykkende. Nå blir de jobbsøkende.

De minnes de gode dagene, da det ved avdelingen i Molde var sju ansatte og ei omsetning på over 20 millioner kroner.

Kom fra Gartnerhallen

Primaflor har over 50 års erfaring når det gjelder omsetning og betjening av blomster og planter til detaljhandelen. Selskapet har sin opprinnelse fra Gartnerhallen, som ble stiftet i 1930. I 1964 ble den første blomsteravdelingen etablert på Hamar. Kort tid etter kom også avdelingen i Molde.

I 1997 ble Gartnerhallens blomsterdivisjon skilt ut i et eget selskap, Gartnerhallen Blomster AS. Det skjedde i forbindelse med store omorganiseringer. I 1998 ble selskapet overdratt til blomsterprodusentene i Gartnerhallen, i 2000 ble navnet skiftet til Primaflor AS.

Behov for omstilling

Som så mange andre bedrifter, har Primaflor behov for å endre seg for å være konkurransedyktig i framtida. I dag har de 11 avdelinger rundt i Norge, snart blir det 10. Samlet omsetning er på rundt 400 millioner kroner.

Hovedkontoret ligger i Oslo. I høst fikk bedriften ny ledelse, med Ingunn Haugen Hegdal som adm. direktør.