PST: Vekst i høyreekstreme miljøer i Trøndelag

Trøndelag-leder Per Einar Hollum i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier til Adresseavisen at de registrerer en økning i Trøndelag, men også i resten av landet.

– De høyreekstreme miljøene i Norge vurderes som økende. Det er også grunn til å si at antallet sympatisører som ikke er del av organiserte høyreekstreme miljøer, er økende, sier Hollum.

Leder for Frivillighetssentralen i Stjørdal, Hanne Myrvang, får ofte truende eller krenkende meldinger rettet mot seg på sosiale medier og mener grunnen er at hun jobber med integrering av flyktninger. Hun har opplevd å få et hakekors klistret på bilen sin og sier at en av deres frivillige ble utsatt for vold.

Tirsdag skrev Adresseavisen om Hamed Yousefi (22) fra Irak som ble hengt ut som terrorist i sosiale medier etter å ha deltatt på leirdueskyting i regi av Frivillighetssentralen.