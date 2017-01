Derfor gikk sirenene klokka 12 på onsdag

Onsdag 11. januar klokka 12 var det tid for en landsomfattende varslingsprøve fra Sivilforsvaret.

Lytt på radio?

Signalet som da lød over hele landet, var «Viktig melding – lytt på radio». Men bare halvparten av befolkningen vet at signalet betyr nettopp dette.

En undersøkelse som er utført av Faktum Markedsanalyse for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viser videre at 27 prosent tror signalet betyr «Flyalarm», ni prosent tror det betyr «Faren over», mens 15 prosent svarer «Vet ikke».

Sendes i tre serier

– Tidligere rullerte man på å sende de tre varslingssignalene. De siste årene har man kun sendt signalet «Viktig melding – lytt på radio». Signalet betyr i praksis «søk informasjon». Det viktigste er ikke hvor du søker informasjon ved akutt fare, men at du faktisk gjør det, sier Jon Birger Berntsen i DSB, som er sjef for Sivilforsvaret på deres hjemmesider.

Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier, opplyser Sivilforsvaret.

Også i fredstid

Og det er ikke bare under øvelse eller ved eventuell fare for krig du kan få høre dette signalet.

«I fredstid kan slik varsling blant annet være aktuelt ved ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer», heter det fra Sivilforsvaret.