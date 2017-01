Aldri før har de tjent mer enn nå

Det endelige årsresultatet for malingsprodusenten Gjøco i Torvikbukt er ennå ikke klart, men daglig leder Rolf Tage Gjøen kan likevel slå fast at fjoråret var en suksess.

Til Tidens Krav sier Gjøen at de økte omsetninga med fire prosent til 250 millioner kroner i 2016.

Over ti millioner

– Samtidig oppnår vi et tosifret millionbeløp på bunnlinja. Ti millioner i overskudd er faktisk et rekordresultat for oss, sier han til avisa.

Gjøcos forrige rekordår var i 2013. Da omsatte de for 238,3 millioner kroner, men det samlede årsresultatet ble på bare 1,7 millioner kroner. Året før – i 2012 – var årsresultatet på 10,8 millioner kroner.

Vil vokse videre

Gjøco har i dag 60 ansatte, og i fjor utvidet de lokalene i Torvikbukt ytterligere.

De har i dag en markedsandel på 13 prosent i Norge, men de ønsker å vokse videre.

– Målet vårt er en markedsandel på 20 prosent. Vi har kapasitet til å øke produksjonen, sier Rolf Tage Gjøen til Tidens Krav.