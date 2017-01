Valgte Kristiansund framfor Molde

Nylig ble det kjent at XXL Sport & Villmark, Nordens største sportskjede, kommer til Kristiansund.

– Vi har skrevet en kontrakt med Amfi, og ser fram til å åpne på Futura-senteret. Vi har vurdert Kristiansund over lengre tid. Varehuset her vil dekke et hull for XXL mellom Ålesund og Trondheim, sier kjededirektør Anders Fjeld til Romsdals Budstikke.

Det var KSU 24/7 som først omtalte saka.

Vurderte Molde

Fjeld sier videre at de vurderte Molde, men at valget til slutt falt på nabobyen.

– Det betyr ikke at Molde er utelukket, men i denne omgangen gikk vi for Kristiansund. Vi har gjort en analyse av begge byene mot Amfi Moa. Vi ser at mange kjører fra Molde til Ålesund for å handle på XXL. Ved å etablere oss i Kristiansund vil vi kunne oppnå en større samlet omsetning på de to varehusene, sier han.

– Konkurransesituasjon ikke avgjørende for nyetablering

Per dags dato har XXL 31 varehus i Norge, hvorav ett i Ålesund og to i Trondheim.

– Hva skal til for at dere velger å åpne et varehus i en ny by?

– Vi gjør en grundig analyse når vi velger å gå inn i et marked. Det viktigste er å se på markedspotensialet, sier Fjeld.

Molde har i dag sportsforretninger som Sport 1, G-sport, Platou Sport, Intersport, MX-sport, Sport Outlet og Reser.

– Har antall andre sportsbutikker i byen en innvirkning på valget?

– XXL sitt konsept med stort utvalg av kjente merkevarer og lave priser er unikt og står seg svært godt i konkurransen med andre. Av den grunn er ikke konkurransesituasjonen avgjørende når vi ser på etableringer, sier Fjeld.

50 nye arbeidsplasser

I likhet med Molde, har Kristiansund også flere sportsforretninger. Fjeld regner med at nyåpningen i nordmørsbyen vil bety til sammen 50 nye arbeidsplasser.

– Når tar dere sikte på å åpne?

– Det er for tidlig å si. Vi avventer en utbygging av Futura-senteret, men er klar så fort muligheten byr seg, sier han.